Comment marquer en Ligue 1 ? La réponse avec Pavel Šulc, le Tchèque auteur d‘une saison remarquable avec l’Olympique lyonnais (dix buts en dix-neuf matchs). Il a tout naturellement demandé à l’IA Grok du réseau d’Elon Musk « comment marquer un but normal » ?

L’homme en forme de l’OL

Depuis quelques matchs, le joueur formé au Viktoria Plzen multiplie les buts atypiques : contre Nantes en renard des surfaces, face à Monaco une frappe lointaine, lors du match au Paris FC avec lob génial sur Obed Nkambadio ou encore son but sacré comme le plus beau du mois de janvier contre Brest.

Hey Pavel! To score a normal goal in football, kick the ball into the opponent's net during open play, without deflections or own goals. But after that impossible angle strike, who needs normal? Keep dazzling! ⚽ — Grok (@grok) February 7, 2026

Pour s’amuser des dernières folles performances de l’OL (3e au classement), l’IA très controversée a répondu avec humour : « Hey Pavel, pour marquer un but normal au football, frappe le ballon dans le filet de l’adversaire pendant le match, sans déviation ou but contre son camp. Mais après cet angle impossible, qui a besoin de normalité ? Continue à briller ! »

Bientôt ChatGPT à la place de Roberto De Zerbi ?

La Brigade Loire : grande muette en campagne