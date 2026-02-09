S’abonner au mag
Pavel Šulc demande des conseils à l'IA

Comment marquer en Ligue 1 ? La réponse avec Pavel Šulc, le Tchèque auteur d‘une saison remarquable avec l’Olympique lyonnais (dix buts en dix-neuf matchs). Il a tout naturellement demandé à l’IA Grok du réseau d’Elon Musk « comment marquer un but normal » ?

L’homme en forme de l’OL

Depuis quelques matchs, le joueur formé au Viktoria Plzen multiplie les buts atypiques : contre Nantes en renard des surfaces, face à Monaco une frappe lointaine, lors du match au Paris FC avec lob génial sur Obed Nkambadio ou encore son but sacré comme le plus beau du mois de janvier contre Brest.

Pour s’amuser des dernières folles performances de l’OL (3e au classement), l’IA très controversée a répondu avec humour : « Hey Pavel, pour marquer un but normal au football, frappe le ballon dans le filet de l’adversaire pendant le match, sans déviation ou but contre son camp. Mais après cet angle impossible, qui a besoin de normalité ? Continue à briller ! »

Bientôt ChatGPT à la place de Roberto De Zerbi ?

La Brigade Loire : grande muette en campagne

Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
