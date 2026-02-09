S’abonner au mag
  Ligue 1
  J21
  PSG-OM (5-0)

La joie de Marquinhos dans le vestiaire après la démonstration du PSG contre l’OM

TB
Y a d’la joie. Largement dominateurs face à leur rival marseillais, les joueurs du PSG avaient de quoi célébrer dans leur vestiaire du Parc des Princes. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, on voit notamment Marquinhos, tout sourire, se féliciter de la démonstration de force de ses ouailles. « C’était le car-na-val », se réjouit notamment le capitaine parisien, suivi d’un Khvicha Kvaratskhelia tout heureux de rappeler le score face caméra en montrant les cinq doigts de sa main, tout comme Désiré Doué.

« On les a réglés ! », peut-on entendre hors champ, tandis que João Neves et la recrue Dro Fernández, qui se souviendra de ses débuts, apparaissent à leur tour, tout sourire. Quelques mois après s’être fait cueillir sur le Vieux-Port, les Parisiens ont pris une revanche qui leur tenait à cœur.

C’est pour ça que les défenseurs marseillais s’étaient déguisés en clowns ?

Le message fort de Gregory van der Wiel sur la santé mentale dans le foot

TB

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)
