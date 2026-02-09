S’abonner au mag
Iliman Ndiaye fustige Brahim Díaz après sa panenka ratée

Un penalty dont on n’a pas fini de parler. Trois semaines après la finale de la CAN complètement folle entre le Sénégal et le Maroc, c’est au tour d’Iliman Ndiaye de prendre la parole. Le champion d’Afrique évoque notamment la panenka ratée par Brahim Díaz dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Un geste qui a déjà fait couler énormément d’encre, et que n’a guère apprécié l’ancien Marseillais. « J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer », a tancé Ndiaye dans un entretien accordé au Times.

« Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça »

Mais pourquoi donc Díaz a-t-il tenté une panenka à ce moment-là ? Une question à laquelle personne n’a la réponse. « Vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant d’années (50, pour être exact) et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait, poursuit Ndiaye. Je pense qu’après ça, nous savions que nous allions gagner. » Un raté qui a en effet plombé les Lions de l’Atlas, finalement battus en prolongation sur un but de Pape Gueye.

On dit merci qui ?

Les supporters sénégalais détenus au Maroc font une grève de la faim

