  • Israël
  • Maccabi Netanya

Une ancienne attraction de Ligue 1 signe en Israël



Dimanche soir, le club israélien de première division Maccabi Netanya a annoncé l’arrivée du milieu de terrain français Wylan Cyprien. Âgé de 31 ans, l’ancien Niçois arrive en provenance de Changchun Yatai, en Chine, où il avait signé en janvier 2025. Une expérience express et difficile, conclue par une relégation dès sa première saison en Chinese Super League. Dans sa publication Instagram, le club israélien n’a pas précisé la durée du contrat.

Un parcours en pointillé

Depuis son départ de l’OGC Nice pour Parme en 2020, Wylan Cyprien n’est jamais réellement parvenu à s’installer dans la durée. Successivement prêté une saison au FC Nantes, puis au FC Sion, le milieu français a finalement été libéré par le club italien à l’hiver 2025 pour tenter l’aventure chinoise.

Encore un qui devra croiser les doigts pour que Lens le relance.

L'Union des clubs européens dévoile ses premiers membres

