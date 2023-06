L’Union des clubs européens dévoile ses premiers membres

Step by step.

Le projet de l’Union des clubs européens (UEC) se construit petit à petit. Ce jeudi soir, l’association souhaitant offrir une voix à tous les clubs du vieux continent (y compris les « petits et moyens » clubs, pour faire contrepoids face à l’ECA), a dévoilé les premiers représentants des clubs rejoignant son bureau exécutif intérimaire. « En raison de la croissance encourageante du nombre de membres, ce nouveau conseil aidera l’organisation dans la prochaine phase de développement jusqu’à la première assemblée générale avant la fin de l’année », souligne le communiqué de l’UEC.

The UEC announces the initial members of its Interim Executive Board, which will lead the new organisation to the first General Assembly planned prior to the end of 2023: C.A. Osasuna, Lokomotiva Zagreb, RFS, Bohemian Football Club, Royale Union Saint-Gilloise and FC Maccabi… pic.twitter.com/mDp85xsnGF

— Union of European Clubs (UEC) (@clubs_union) June 1, 2023