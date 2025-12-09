S’abonner au mag
Les notes de l’OM contre l’Union saint-gilloise

Par Jérémie Baron

Les Marseillais ont pu compter sur l’efficacité de Mason Greenwood, mais ont, autant collectivement qu’individuellement, réalisé un match moyennasse malgré leur victoire sur la pelouse de l’Union (2-3).

Les notes de l’OM

geronimo-rulli

Gerónimo Rulli

L’arrêt qui sauve son équipe. On oubliera que sa sortie est loupée, que Promise David rate sa tête, et qu’il avait déjà concédé quatre buts avant ça.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

timothy-weah

Timothy Weah

Une brindille aux percées de bulldozer.

Remplacé par Leonardo Balerdi (46e), voir plus bas.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

leonardo-balerdi

Leonardo Balerdi

Une chance que David fasse huit centimètres et trois pointures de plus que lui.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

michael-murillo

Michael Murillo

Il a autant changé de poste que l’OM a eu de visages ce soir.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nayef-aguerd

Nayef Aguerd

Privé d’un CSC pour quelques millimètres. Encore une victime du football moderne.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Palmieri

Emerson Palmieri

Un vrai spectacle que son côté gauche, dans le bon comme le mauvais. Le zoo de la Palmieri.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

images

Arthur Vermeeren

Pour son retour à la maison, il a enfilé ses pantoufles et s’est mis à l’aise. Résultat, il n’a pas participé aux tâches ménagères et s’est même endormi au fond du divan.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pierre-emile-hojbjerg

Pierre-Emile Højbjerg

103 ballons touchés, et à peu près autant laissés filer dans son dos.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

matt-o-riley

Matt O'Riley

Une belle passe décisive pour nous rappeler qu’il était sur le terrain.

Remplacé par Bilal Nadir (69e), sans plus.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mason-greenwood

Mason Greenwood

Bon match.

Remplacé par Robinio Vaz (88e) : un ballon touché, un ballon perdu.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pierre-emerick-aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang

Curieuse idée d’avoir floqué son âge derrière son maillot.

Remplacé par Geoffrey Kondogbia, footballeur à ses heures perdues.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

igor-paixao

Igor Paixão

Si les Marseillais ont posé 30 millions sur lui pour le faire défendre, on espère qu’ils ont conservé le ticket de caisse.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

