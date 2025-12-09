- C1
- J6
- Union saint-gilloise-OM (2-3)
Les notes de l’OM contre l’Union saint-gilloise
Les Marseillais ont pu compter sur l’efficacité de Mason Greenwood, mais ont, autant collectivement qu’individuellement, réalisé un match moyennasse malgré leur victoire sur la pelouse de l’Union (2-3).
Gerónimo Rulli
L’arrêt qui sauve son équipe. On oubliera que sa sortie est loupée, que Promise David rate sa tête, et qu’il avait déjà concédé quatre buts avant ça.
0 note(s)
Timothy Weah
Une brindille aux percées de bulldozer.
Remplacé par Leonardo Balerdi (46e), voir plus bas.
0 note(s)
Leonardo Balerdi
Une chance que David fasse huit centimètres et trois pointures de plus que lui.
0 note(s)
Michael Murillo
Il a autant changé de poste que l’OM a eu de visages ce soir.
0 note(s)
Nayef Aguerd
Privé d’un CSC pour quelques millimètres. Encore une victime du football moderne.
0 note(s)
Emerson Palmieri
Un vrai spectacle que son côté gauche, dans le bon comme le mauvais. Le zoo de la Palmieri.
0 note(s)
Arthur Vermeeren
Pour son retour à la maison, il a enfilé ses pantoufles et s’est mis à l’aise. Résultat, il n’a pas participé aux tâches ménagères et s’est même endormi au fond du divan.
0 note(s)
Pierre-Emile Højbjerg
103 ballons touchés, et à peu près autant laissés filer dans son dos.
0 note(s)
Matt O'Riley
Une belle passe décisive pour nous rappeler qu’il était sur le terrain.
Remplacé par Bilal Nadir (69e), sans plus.
0 note(s)
Mason Greenwood
Bon match.
Remplacé par Robinio Vaz (88e) : un ballon touché, un ballon perdu.
0 note(s)
Pierre-Emerick Aubameyang
Curieuse idée d’avoir floqué son âge derrière son maillot.
Remplacé par Geoffrey Kondogbia, footballeur à ses heures perdues.
0 note(s)
Igor Paixão
Si les Marseillais ont posé 30 millions sur lui pour le faire défendre, on espère qu’ils ont conservé le ticket de caisse.
0 note(s)
Par Jérémie Baron