Le tirage au sort complet de la Coupe du monde 2026

Demandez le programme !

Les 42 nations déjà qualifiées, et les 22 autres qui ont rendez-vous avec les barrages en mars, savent désormais à quelle sauce elles seront mangées au premier tour de la Coupe du monde 2026. Le tirage au sort, réalisé à Washington, a placé tout ce beau monde dans douze groupes de quatre équipes. Parmi les grosses affiches du premier tour, on peut citer un remake de la demi-finale de l’édition 2018 entre l’Angleterre et la Croatie (groupe L), un alléchant Brésil-Maroc (groupe C) ou encore Argentine-Algérie (groupe J). En revanche, il faut bien avouer que d’autres (les groupes B et D, pour ne pas les citer) ne font pas vraiment rêver.

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

Corée du Sud

Barragiste UEFA de la voie D (Tchéquie, Irlande, Danemark, Macédoine du Nord)

Groupe B

Canada

Barragiste UEFA de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Galles, Bosnie-Herzégovine)

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Ecosse

Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Barragiste UEFA de la voie C (Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie)

Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Equateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Barragiste UEFA de la voie B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)

Tunisie

Groupe G

Belgique

Egypte

Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Cap Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Barragiste intercontinental 2 (Bolivie, Suriname, Irak)

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K

Portugal

Barragiste intercontinental 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo)

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama