Le tirage au sort complet de la Coupe du monde 2026
Les 42 nations déjà qualifiées, et les 22 autres qui ont rendez-vous avec les barrages en mars, savent désormais à quelle sauce elles seront mangées au premier tour de la Coupe du monde 2026. Le tirage au sort, réalisé à Washington, a placé tout ce beau monde dans douze groupes de quatre équipes. Parmi les grosses affiches du premier tour, on peut citer un remake de la demi-finale de l’édition 2018 entre l’Angleterre et la Croatie (groupe L), un alléchant Brésil-Maroc (groupe C) ou encore Argentine-Algérie (groupe J). En revanche, il faut bien avouer que d’autres (les groupes B et D, pour ne pas les citer) ne font pas vraiment rêver.
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
Barragiste UEFA de la voie D (Tchéquie, Irlande, Danemark, Macédoine du Nord)
Groupe B
Canada
Barragiste UEFA de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Galles, Bosnie-Herzégovine)
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Haïti
Ecosse
Groupe D
États-Unis
Paraguay
Australie
Barragiste UEFA de la voie C (Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie)
Groupe E
Allemagne
Curaçao
Côte d’Ivoire
Equateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Barragiste UEFA de la voie B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
Tunisie
Groupe G
Belgique
Egypte
Iran
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Cap Vert
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Barragiste intercontinental 2 (Bolivie, Suriname, Irak)
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Jordanie
Groupe K
Portugal
Barragiste intercontinental 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo)
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama
