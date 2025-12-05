Infantino offre un nouveau cadeau à Donald Trump

Donald Trump reçoit plus de cadeaux de Gianni Infantino que Dudley Dursley à son anniversaire.

Le tout premier prix de la paix de la FIFA a été remis au président des États-Unis vendredi, à quelques minutes du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Pas une surprise au regard de la relation privilégiée qu’entretiennent les deux hommes. Infantino a sorti la totale : un trophée, une médaille et même un certificat, pour être sûr de flatter l’immense ego de son pote.

Le boss de la FIFA a justifié cette attribution par « ses actions extraordinaires pour promouvoir la paix et l’unité dans le monde ». Invité à prendre la parole sur la scène, Donald Trump s’est autocongratulé de son action au Congo, en Inde ou encore au Pakistan pour « sauver des millions de vies ».

Gianni Infantino remet le prix de la paix de la FIFA à Donald Trump. Suivez le tirage au sort de la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 en direct sur @M6 et en streaming sur @M6plusofficiel ➡️ : https://t.co/Ph48MpO6GO#FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/7KrFzHmDmA — M6 (@M6) December 5, 2025

Cette nouvelle récompense a suscité de nombreuses interrogations : selon The Athletic, un bon nombre de dirigeants de la FIFA ont pris connaissance du projet… lors de la publication du communiqué de presse. Pas de consultation, donc. L’ONG Human Rights Watch a aussi écrit une lettre à la FIFA (qui n’a évidemment pas répondu) pour demander de la clarté sur les critères, la liste des candidats et la composition du jury de ce prix. « Ce soi-disant prix de la paix de la FIFA semble n’avoir ni nominés, ni critères, ni juges, ni processus. Il n’aura donc aucune légitimité », cinglait Minky Worden, directrice des initiatives mondiales de l’ONG, il y a quelques jours.

Pourquoi s’embêter avec un processus démocratique quand on peut simplement faire plaisir à un copain ?

