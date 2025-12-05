S’abonner au mag
Jonathan Clauss dément avoir porté plainte

Jonathan Clauss dément avoir porté plainte

La promenade des bourbiers.

Dimanche soir, les incidents devant le centre d’entraînement de Nice ont tourné au grand n’importe quoi : Boga et Moffi ont porté plainte après avoir été bousculés et insultés, et le nom de Jonathan Clauss s’est vite ajouté à la liste des joueurs touchés. Certains l’annonçaient déjà en route pour le commissariat. Fact-check : Clauss n’a rien déposé du tout. L’international a même calmé le jeu avec un post plein d’émojis.

Sans Clauss de départ

Pendant que Nice se noie dans le chaos, Clauss essaye de garder le cap en essayant la coupe de Zizou. Mais bon, pas simple quand on a raté un départ à Leverkusen l’été dernier et qu’on en traîne la frustration depuis. Le latéral de 33 ans est sous contrat jusqu’en juin, avec une option liée au nombre de titularisations, mais lui regarde déjà une porte de sortie pour janvier selon L’Équipe.

Les ultras de Nice se défendent avec véhémence

