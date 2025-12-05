Pourquoi le tirage au sort du Mondial se fera en deux temps

Plus c’est long, plus c’est bon.

Entre l’inflation du nombre de participants, des barrages encore à jouer et trois pays organisateurs à caser, le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 s’annonce déjà être une belle usine à gaz, mais ce n’est visiblement pas assez pour Gianni Infantino. Jamais à court d’idées, la FIFA a annoncé qu’elle ne révélerait le calendrier complet des matchs que le lendemain du tirage.

Les horaires et les stades dévoilés samedi soir

En clair, une fois les groupes connus, la FIFA se réunira avec les équipes participantes pour plancher sur les horaires et les lieux des rencontres. La procédure vise ainsi à « offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes et aux spectateurs, mais aussi à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires », fait savoir l’instance. Et tant qu’à faire, le calendrier actualisé sera dévoilé au cours d’une nouvelle grande cérémonie à Washington samedi 6 décembre à 18h, heure française.

Plus que quelques heures à attendre avant de cocher Ouzbékistan-Cap Vert sur votre calendrier.

