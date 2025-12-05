Notre tirage idéal pour les Bleus à la Coupe du monde 2026

Nous y sommes. Dans quelques heures, l’équipe de France sera fixée sur ses premiers adversaires pour la Coupe du monde 2026. Vous vous êtes ennuyés en 2018 et en 2022 ? Voilà ce qu’il faut espérer pour un premier tour piquant mais pas trop relevé.

La Coupe du monde 2026 commence véritablement à Washington, ce vendredi, jour de tirage au sort. Pendant que Gianni Infantino et Donald Trump se cireront mutuellement les pompes, la planète football n’aura d’yeux que pour les boules qui décideront de l’avenir des 48 équipes en lice. En tant que tête de série, l’équipe de France ne pourra affronter aucun des trois pays hôtes, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis, dès ce premier tour. Elle esquivera aussi l’Espagne, l’Argentine, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. La France connaîtra d’abord son groupe – qui ne sera ni le A (réservé au Mexique), ni le B (pour le Canada), ni le C (pour les USA). Ensuite, tout est possible…

🎩 Chapeau 2

Composition : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie.

En toute logique, le principal adversaire des Bleus est dans cette liste. La Croatie ? Non merci. La Suisse ? On a déjà donné. Les amoureux de la sieste se réjouiraient aussi de tomber sur l’Équateur, l’Autriche et l’Australie. Mais vu que la Coupe du monde ne se joue que tous les quatre ans, autant privilégier le piment… Et là, notre cœur balance. Le Maroc et le Sénégal du côté de l’Afrique ? L’Iran, le Japon ou la Corée du Sud pour l’Asie ? La Colombie et l’Uruguay en Amérique latine ? Il faut trancher : la France n’a plus joué la Corée du Sud depuis 2006, il est l’heure de se retrouver et d’oublier l’ignoble cafouillage qui avait permis à Ji-sung Park d’égaliser en 2006. Les statistiques ne mentent pas : croiser la Corée du Sud, c’est l’assurance d’aller en finale pour les Bleus… William Saliba pourra aussi raviver les vieux souvenirs du derby en déboîtant Son Heung-min.

🎩 Chapeau 3

Composition : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud, Arabie saoudite.

Les règles sont les règles : après avoir pioché la Corée, les boules de l’Ouzbékistan, de l’Arabie saoudite et du Qatar se sont définitivement envolées. L’Écosse, c’est bien pour les hymnes et pour les supporters, moins une fois que l’on est sur le terrain. Le Panama, on le laisse pour les spectateurs de Roland-Garros. La Norvège nous fait de l’œil, mais on n’est pas à l’abri qu’Erling Haaland plombe la confiance de notre défense en plantant son triplé et en détruisant l’épaule de Dayot Upamecano au passage. Notre finale de ce chapeau 3 oppose l’Afrique du Sud à la Côte d’Ivoire, mais le vuvuzela, qui fait un retour tonitruant dans nos écoles, ne peut l’emporter raisonnablement sur la protection des capacités auditives de notre vétéran Guy Stéphan, qui se rapproche de ses 70 ans. Ce sera donc la Côte d’Ivoire, que la France n’a affrontée que trois fois dans son histoire (en 2005, 2016 et 2022). Autre avantage : l’effectif des Éléphants, Didier Deschamps le connaît, et ça lui évitera de se faire piéger en conférence de presse d’avant-match.

🎩 Chapeau 4

Composition : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs des barrages intercontinentaux 1 et 2.

Des adversaires asiatique et africain sont déjà confirmés, alors l’étau se resserre considérablement. Le dernier souffre-douleur des Bleus sera européen, océanien ou américain. La Jordanie, le Cap-Vert et le Ghana passent à la trappe, laissant Curaçao, Haïti, la Nouvelle-Zélande et les barragistes dans la partie. Le Danemark, la Suède, l’Albanie, l’Italie, la Roumanie, ça fait rêver les étudiants Erasmus, mais pas les fans de foot international. L’équipe de France affronte déjà suffisamment d’équipes européennes tout au long de l’année, on veut voyager. La Nouvelle-Zélande attendra la Coupe du monde de rugby l’année suivante. L’élu sera donc… le vainqueur du barrage intercontinental de la voie 1, à savoir la Jamaïque, qui mettra fin au rêve de la Nouvelle-Calédonie avant de crucifier la RDC en mars. Une occasion en or de faire des titres évoquant Bob Marley, des vannes sur Rasta Rocket et de se marrer en lisant « la France fume la Jamaïque » sur So Foot. Vivement l’été.

