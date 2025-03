Didier Deschamps et la réponse au problème « Baleglawic »

Petite colle pour DD.

En conférence de presse ce samedi soir à la veille de France-Croatie, Didier Deschamps a dû répondre à une question piège d’un journaliste au sujet de l’animation offensive croate et de son turn-over : la possible titularisation du jeune « Baleglawic », un jeune joueur « qui fait une grosse année 2025 » selon le reporter et surtout… qui n’existe pas.

Scène complètement improbable en conférence de presse : Un journaliste a voulu piéger Didier Deschamps avec une question pour le moins ridicule : il a inventé un joueur croate pour tester Didier Deschamps. pic.twitter.com/iQ01hMudlE — RMC Sport (@RMCsport) March 23, 2025

Une boutade que le sélectionneur français n’a même pas relevée, restant premier degré et répondant : « Écoutez, on connaît tous les adversaires… Si vous savez qui débute chez les Croates demain, ça m’intéresse ! »

Merci pour le fou rire.