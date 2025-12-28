S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Un coach de Ligue 1 débarqué, Puel pour le remplacer ?

UL
Un coach de Ligue 1 débarqué, Puel pour le remplacer ?

Le décès de Brigitte Bardot fait des dégâts.

À 110 bornes de Saint-Tropez, Nice a également le droit a son tremblement de terre du 28 décembre. Franck Haise n’est plus l’entraîneur de Aiglons. Comme l’informe L’Équipe, l’entraîneur des 13èmes de Ligue 1 s’est mis d’accord avec ses dirigeants pour quitter son poste. Début décembre, pourtant, l’ancien coach de Lens avait annoncé qu’il souhaitait rester sur le banc niçois. Claude Puel pourrait prendre sa succession. Il a déjà entraîné Nice, entre 2012 et 2016. Julien Sablé, le directeur du centre de formation, devrait le seconder.

Série noire 

Franck Haise avait mené Nice à la quatrième place de Ligue 1 la saison précédente, mais son automne a tout du cauchemar : neuf défaites d’affilée, un zéro pointé en Coupe d’Europe, des supporters en conflit, des joueurs en arrêt.

On peut parler de mal’haise.

Franck Haise ne s’enflamme pas après la victoire de Nice contre Saint-Étienne en Coupe de France

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!