Un coach de Ligue 1 débarqué, Puel pour le remplacer ?

À 110 bornes de Saint-Tropez, Nice a également le droit a son tremblement de terre du 28 décembre. Franck Haise n’est plus l’entraîneur de Aiglons. Comme l’informe L’Équipe, l’entraîneur des 13èmes de Ligue 1 s’est mis d’accord avec ses dirigeants pour quitter son poste. Début décembre, pourtant, l’ancien coach de Lens avait annoncé qu’il souhaitait rester sur le banc niçois. Claude Puel pourrait prendre sa succession. Il a déjà entraîné Nice, entre 2012 et 2016. Julien Sablé, le directeur du centre de formation, devrait le seconder.

Série noire

Franck Haise avait mené Nice à la quatrième place de Ligue 1 la saison précédente, mais son automne a tout du cauchemar : neuf défaites d’affilée, un zéro pointé en Coupe d’Europe, des supporters en conflit, des joueurs en arrêt.

On peut parler de mal’haise.

