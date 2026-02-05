Caissier chez Aldi et joueur de district : Tijjani Reijnders raconte ses souvenirs dans le dernier So Foot

Dans le nouveau numéro du magazine So Foot, disponible ce jeudi, Tijjani Reijnders parle de ses années à la caisse dans le Aldi du coin et de son passage en district.

En 2016, Tijjani Reijnders a 18 ans. Il réintègre le PEC Zwolle, après un premier passage entre 2007 et 2011. Un moment qui va véritablement lancer sa carrière, mais qui va surtout marquer l’ouverture du dossier « indépendance financière » par sa mère Angelina.

Alors que la plupart de ses anciens collègues des centres de formation de Zwolle et Twente ont déjà leur contrat pro à l’âge de la majorité, Tijjani prend la route du Aldi le plus proche de chez lui (à Gasthuisdijk, en banlieue de Zwolle) pour distribuer les sourires à un tout autre type de public et rouler sa bosse.

« Là, je me suis confronté à la vraie vie, celle où tu gagnes une centaine d’euros. J’ai vite remis les pieds sur terre », explique à So Foot le nouveau chouchou de Pep Guardiola à Manchester City. Une tactique payante de la part de maman Reijnders, à un moment où son fils aurait pu s’emballer du fait de retrouver le chemin d’un centre de formation et perdre cette notion de travail acharné.

« Des matchs contre des agriculteurs »

Avant cette drôle d’aventure dans la zone industrielle du coin, Reijnders a également connu une saison comme un joueur de district lambda. Forcé de redescendre dans un club de district après des problèmes d’indemnités de transfert avec Twente, où son père est éducateur, il passe du confort du club pro à la boue des terrains et aux matchs contre des darons de 40 piges.

L’intéressé nous a raconté cette année de district : « Je suis passé d’un centre de formation dernier cri à des matchs contre des agriculteurs. Ce sont les meilleurs souvenirs de mes années de formation. Quel bordel ! Je voyais des mecs de ma promo signer pros, moi j’avais 18 ans et je jouais dans la boue, mais je kiffais. Pour accéder aux terrains les jours de match, il fallait traverser des parcs pour enfants, des quartiers chauds… »

Tijjani connaît donc ce que tu fais chaque dimanche…

