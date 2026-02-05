S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un attaquant du FC Metz file en MLS

TJ
Un attaquant du FC Metz file en MLS

Un dernier départ cet hiver chez les Messins. Ce jeudi, le FC Metz a officialisé le départ de son attaquant Cheikh Tidiane Sabaly vers la MLS et les Vancouver Whitecaps (finaliste de la dernière MLS), dans le cadre d’un transfert sec dont l’indemnité n’a pas été communiquée. Un bel exemple de gestion humaine foirée : l’été dernier, Sabaly avait fait grève pour absolument rejoindre Middlesbrough avant de se raviser.

Une bien belle idée puisque le Sénégalais, champion d’Afrique avec les Lions de la Téranga, a complètement raté sa première partie de saison avec Metz. Le compteur restera bloqué à 122 matchs pour 22 buts pour Sabaly en Moselle (dont 15 inscrits lors de la remontée des Grenats en Ligue 1 la saison dernière).

Morale de l’histoire : laissez partir les joueurs qui veulent absolument se barrer.

Gauthier Hein : « Le terrain m’avait aidé à gommer ma différence physique »

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
70
10

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!