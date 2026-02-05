Un attaquant du FC Metz file en MLS

Un dernier départ cet hiver chez les Messins. Ce jeudi, le FC Metz a officialisé le départ de son attaquant Cheikh Tidiane Sabaly vers la MLS et les Vancouver Whitecaps (finaliste de la dernière MLS), dans le cadre d’un transfert sec dont l’indemnité n’a pas été communiquée. Un bel exemple de gestion humaine foirée : l’été dernier, Sabaly avait fait grève pour absolument rejoindre Middlesbrough avant de se raviser.

Une bien belle idée puisque le Sénégalais, champion d’Afrique avec les Lions de la Téranga, a complètement raté sa première partie de saison avec Metz. Le compteur restera bloqué à 122 matchs pour 22 buts pour Sabaly en Moselle (dont 15 inscrits lors de la remontée des Grenats en Ligue 1 la saison dernière).

Morale de l’histoire : laissez partir les joueurs qui veulent absolument se barrer.

