  Allemagne
  FC Bayern Munich

Le Bayern prolonge l’un de ses piliers

Le Bayern prolonge l’un de ses piliers

Le Bayern fait parler les faits. Comme le FC Bayern l’a annoncé ce jeudi, Serge Gnabry a prolongé son contrat de deux années supplémentaires. Au lieu de faire ses valises en juin prochain, il est désormais lié au club bavarois jusqu’en 2028.

Natif de Stuttgart, l’international allemand a toutefois fait ses premiers pas dans le football professionnel en Angleterre, avant de revenir en Allemagne à l’été 2016 lors de son transfert au Werder Brême. Un an plus tard, le FC Bayern l’a recruté avant de le prêter au TSG Hoffenheim jusqu’à l’été 2018. Depuis, l’ailier évolue sans interruption sous les couleurs munichoises. Il totalise à ce jour 311 apparitions officielles sous le maillot rouge, pour 100 buts inscrits et 69 passes décisives.

L’effectif de la saison prochaine prend forme

Dans le communiqué officialisant la prolongation, le responsable sportif Max Eberl s’est montré très satisfait et n’a pas tari d’éloges à l’égard du joueur de 30 ans : « Serge Gnabry a grandi avec le FC Bayern et fait partie des piliers absolus de cette équipe. » De son côté, Gnabry a également affiché sa satisfaction : « Je me sens très bien au FC Bayern. » Après l’annonce récente du départ de Leon Goretzka à l’issue de la saison, une question majeure demeure toutefois : Dayot Upamecano prolongera-t-il enfin son contrat ?

Le chantier munichois n’est pas encore terminé…

Le PSG sur le point de laisser filer un de ses talents en Allemagne ?

