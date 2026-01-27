Le Bayern pose un ultimatum à Upamecano

Nouvel épisode dans le bras de fer contractuel entre le Bayern et Dayot Upamecano. Comme l’a rapporté le journal Bild mardi, les Munichois auraient fixé une date limite au défenseur français pour réaffirmer son engagement. Les dirigeants du Bayern souhaitent recevoir une réponse concernant leur proposition de contrat, déjà présentée en décembre, d’ici la mi-février. Après qu’un accord avait semblé proche début janvier, les négociations étaient récemment au point mort.

Point sensible : durée du contrat et clause de sortie

Selon le journal Abendzeitung, le club et le joueur se seraient entendus sur le salaire annuel et la prime de signature, chacun avoisinant les 20 millions d’euros, mais des divergences subsisteraient concernant la durée du contrat et les modalités de la clause de sortie. Le Bayern souhaite qu’un départ anticipé ne soit possible qu’à partir de l’été 2028, tandis que le Français aimerait avoir cette possibilité dès 2027.

Le temps de gagner encore deux titres de champion.

Après la défaite du Bayern, qui sont les derniers clubs invaincus en Europe cette saison ?