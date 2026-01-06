Vers une prolongation de Dayot Upamecano au Bayern Munich ?

Dernières négociations.

Alors que son contrat au Bayern Munich s’achève dans six mois, Dayot Upamecano, qui semble au sommet de sa forme, serait tout proche de rempiler en Bavière, selon le média allemand TZ. Christophe Freund, directeur technique de l’écurie munichoise, a affirmé ce lundi lors d’une visite au club de supporters à Schechen que les avancées dans les négos pour un accord étaient prometteuses.

Un cadre à conserver

Les sirènes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid ne semblent pas tenter le défenseur central dans l’immédiat, mais le Bayern ferait de cette prolongation sa priorité pour stabiliser son effectif. Si Lennart Karl a récemment déclaré sa flamme au Real Madrid, il ne faut pas oublier la quarantaine approchant pour Manuel Neuer et la fin du contrat de Harry Kane en 2027, laissant la possibilité de plusieurs départs de cadres cet été.

Cette saison, le natif d’Évreux se montre étincelant. Robuste et doté d’une bonne lecture du jeu, Dayot Upamecano participe grandement à faire de la défense du Bayern Munich la meilleure d’Allemagne. Selon les statistiques publiées par DataScout, le joueur formé à Valenciennes est le défenseur français ayant remporté le plus de duels, mais il est aussi celui qui contribue le plus au jeu avec une forte qualité de passes.

🇫🇷 2 des 3 meilleurs défenseurs centraux français sont en fin de contrat dans 6 mois ! L'année 2025 de Konaté n'est pas sa meilleure mais on connaît le niveau monstrueux qu'il peut atteindre quand il est en forme Pour Upamecano c'est l'inverse : il semble au sommet de son art. pic.twitter.com/dIQQBMz4tF — Data'Scout (@DataScout_) January 1, 2026

Le mécano de la défense est dans la place.

