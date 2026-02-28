Le Bayern se défait de Dortmund et prend (déjà) une option sur le titre

Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich

Buts : Schlotterbeck (26e), Svensson (83e) pour le BVB // Kane (54e, 70e sp), Kimmich (87e) pour le FCB

Un seul être ne vous manque pas et rien n’est dépeuplé.

Arrivé à la 24e journée de Bundesliga, Harry Kane compte déjà 30 buts avec le Bayern, 45 toutes compétitions confondues. A ce rythme-là, l’attaquant anglais deviendra forcément le nouveau Bomber du Rekordmeister en fin de saison mais en attendant, son doublé a permis au club bavarois de prendre une solide option sur le titre de champion d’Allemagne après cette victoire maîtrisée (2-3) sur la pelouse du Borussia Dortmund, désormais relégué à 11 points du leader.

Dominateur de bout en bout, le Bayern se fait pourtant cueillir à froid par le réalisme des locaux. Nico Schlotterbeck échappe à un carton rouge de justesse après son tacle mal maitrisé sur la cheville de d’Aleksandar Pavlovic, puis vient renverser le cours du jeu en reprenant un coup-franc botté par Svensson d’une tête décroisée qui fait mouche.

Harry Kane, le patient anglais

Mais la machine bien huilée de Vincent Kompany revient des vestiaires pour concrétiser sa domination. Dix minutes après la reprise, Harry Kane remet les compteurs à zéro du gauche en fusillant Kobel aux six mètres sur un service gagnant de Serge Gnabry, avant de donner l’avantage aux siens sur penalty, l’arme secrète du Rekordmeister puisque c’est le 10e qui lui est accordé cette saison.

Svensson égalise d’une superbe volée à dix minutes du terme, mais cette respiration sera de courte durée. Imprécis, le Borussia Dortmund a perdu son réalisme et, sur une faute d’inattention, se fait surprendre par l’inévitable Michael Olise qui déboule côté droit, avant d’adresser un centre repoussé par la défense sur Joshuah Kimmich qui fusille la lucarne de Kobel d’une reprise assassine.

Les deux équipes étaient les derniers représentants du Big 5 à ne compter qu’une seule défaite dans leur musette. Ce samedi soir, le BVB est sorti de la statistique et malheureusement pour lui, ce deuxième revers risque d’être très lourd de conséquence.

