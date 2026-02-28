S’abonner au mag
  • Premier League
  • J28
  • Leeds-Manchester City (0-1)

Les fans de Leeds ont hué la pause de rupture du jeûne du ramadan

JF
49 Réactions
Les fans de Leeds ont hué la pause de rupture du jeûne du ramadan

Une défaite qu’ils n’auront pas volée. Battu par Manchester City à domicile, Leeds United a pourtant brillé sur le terrain, au contraire de ses fans. En effet, ces derniers se sont distingués d’une façon assez cavalière et peu respectueuse en sifflant abondamment la pause autorisée par la Premier League permettant aux joueurs réalisant le ramadan de rompre le jeûne et mise en place depuis quelques années.

Un break largement conspué par le public d’Elland Road à la 13e minute, alors qu’un message indiquait la raison de la pause sur les écrans géants du stade. Cette mesure concernait les titulaires Omar Marmoush, Rayan Aït-Nouri et Rayan Cherki. Les deux derniers se sont bien vengés de ces sifflets, étant directement impliqués sur le seul et unique but du match, inscrit par Antoine Semenyo. Vous avez dit motivation ?

Même malmené à Leeds, City s’impose et met la pression sur Arsenal

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
127
43

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.