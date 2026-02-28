Les fans de Leeds ont hué la pause de rupture du jeûne du ramadan

Une défaite qu’ils n’auront pas volée. Battu par Manchester City à domicile, Leeds United a pourtant brillé sur le terrain, au contraire de ses fans. En effet, ces derniers se sont distingués d’une façon assez cavalière et peu respectueuse en sifflant abondamment la pause autorisée par la Premier League permettant aux joueurs réalisant le ramadan de rompre le jeûne et mise en place depuis quelques années.

🇬🇧 | El partido entre el Manchester City y el Leeds United se interrumpió brevemente al atardecer para que los jugadores musulmanes pudieran romper su ayuno durante el Ramadán. pic.twitter.com/K2qhFnWiW6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 28, 2026

Un break largement conspué par le public d’Elland Road à la 13e minute, alors qu’un message indiquait la raison de la pause sur les écrans géants du stade. Cette mesure concernait les titulaires Omar Marmoush, Rayan Aït-Nouri et Rayan Cherki. Les deux derniers se sont bien vengés de ces sifflets, étant directement impliqués sur le seul et unique but du match, inscrit par Antoine Semenyo. Vous avez dit motivation ?

Même malmené à Leeds, City s’impose et met la pression sur Arsenal