Sunderland et Régis Le Bris retrouvent le sourire

Un nul pas si nul. De son très long déplacement à Bournemouth (550 kilomètres), Sunderland est reparti avec un point, et Régis Le Bris avec le sourire. Cela faisait en effet trois rencontres de suite que les Black Cats n’avaient plus connu autre chose que la défaite.

Pour l’ancien entraîneur de Lorient, la partie a commencé de la meilleure des manières, puisque c’est Eliezer Mayenda qui ouvre le score après même pas 20 minutes de jeu. Malheureusement, en seconde période, une sortie hasardeuse du gardien coûte la victoire aux visiteurs après l’égalisation d’Evanilson peu après l’heure de jeu.

Prochain rendez-vous pour Sunderland, désormais 11e avec 37 points, un nouveau déplacement, cette fois-ci à Leeds (15e), le 3 mars.

L’opération maintien court toujours, mais elle est bien lancée.

