Sunderland annonce sa nouvelle recrue en plein match

On préférait encore le challenge Wanadoo pour s’occuper à la pause des matchs de foot. Ce lundi soir, Sunderland a annoncé la signature de Nilson Angulo pendant son match de Premier League contre Burnley.

L’attaquant de 22 ans, arrivé du RSC Anderlecht en Belgique, a signé un contrat jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Les Black Cats ont officialisé la nouvelle peu après le coup de sifflet de la mi-temps. Les supporters de Sunderland ont donc pu célébrer, en plus de l’avantage de 2-0 à la pause, l’arrivée d’un nouveau joueur dans leur équipe.

20 millions pour un semestre convaincant

Angulo avait déjà quitté son pays natal, l’Équateur, pour Anderlecht à l’été 2022, où il a connu cette saison sa révélation. Il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 22 matchs de Jupiler Pro League. Sa forme impressionnante se reflète également dans son prix : selon la BBC, Sunderland aurait déboursé la coquette somme de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Équatorien.

En plus, il a pu voir ses copains gagner 3-0. Un joli cadeau de bienvenue.

Dix-huit ans plus tard, Arthur Masuaku revient à Lens

