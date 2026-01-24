Granit Xhaka proche d'en venir aux mains avec un supporter adversaire

Eric Cantona vibe. Frustré par la défaite de Sunderland face à West Ham (3-1), Granit Xhaka est sorti de ses gonds. Sorti sur blessure après avoir été touché au péroné, l’international suisse s’est pris le bec avec un supporter adverse pendant la rencontre. Si au départ de simples mots ont été échangés, l’ancien milieu d’Arsenal est allé plus loin à la fin de la rencontre.

Retenu par ses coéquipiers

Au coup de sifflet final, Xhaka a vrillé en demandant à un supporter des Hammers, qui le chambrait, de descendre pour régler leurs comptes. Heureusement, plusieurs de ses coéquipiers sont parvenus à le retenir et à faire redescendre la tension. Ce n’est pas la première fois que le joueur de 33 ans craque puisqu’il avait déjà échangé des mots d’oiseau avec ses propres supporters en avril dernier lorsqu’il évoluait sous les couleurs du Bayer Leverkusen, suite à une défaite en coupe d’Allemagne face à une équipe de troisième division. La maturité n’est pas une question d’âge.

