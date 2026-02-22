S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Sunderland

Nordi Mukiele sort sur blessure lors de Sunderland-Fulham

AC
Réactions
Nordi Mukiele sort sur blessure lors de Sunderland-Fulham

Potentielle mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps et son staff. Pilier de la bonne saison réalisée par le promu Sunderland sauce Régis Le Bris, Nordi Mukiele est sorti sur blessure, en larmes, au bout de dix minutes de jeu seulement face à Fulham. Preuve de sa montée en puissance, Mukiele n’avait plus autant joué en championnat depuis la saison 2017/2018 (33 matchs) avec Montpellier.

La blessure est encore inconnue pour l’international français (1 sélection) et ancien joueur du PSG, qui postule forcément à une place pour être testé dans les prochains mois par le staff technique des Bleus en vue du Mondial 2026.

Ce serait effectivement dommage de se péter maintenant.

Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)
Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)

Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)

Revivez la victoire du PSG contre Metz (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.