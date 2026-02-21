- Ligue 1
- J23
- PSG-Metz
En direct : PSG-Metz (2-0)
Deminguet ! Non, en fait c'est toujours loin du cadre.
Fischer il n'en peut plus de voir des types lui foncer dessus comme ça.
Si Vitinha doit battre son record de ballons touchés en une demi-heure, on est pas sortis de l'auberge.
L'occasion pour Ramos, qui se jette pour couper l'offrande de Kvara ! Ça ne veut toujours pas face au but pour le Portugais...
Deuxième penalty réclamé par Hakimi, mais ce n'est toujours pas la bonne. Si c'est pour le rater de toute façon...
🔀 C'est l'heure d'un grand retour au Parc : celui de Bouna Sarr, qui remplace Lucas Michal. Abuashvili et Deminguet font également leur entrée, à la place de Kouao et Touré.
🔀 Dro, Lee et Barcola cèdent leurs places aux trois nouveaux arrivants sur la pelouse.
Terreur sur le banc messin : Vitinha, Neves et Kvaratskhelia s'apprêtent à entrer.
Boubacar Traoré qui frappe loin du cadre. Pas grave, ça fait grimper les stats.
Tout le monde ne peut pas prendre Zabarnyi de vitesse. Pas Tsitaichvili, en tout cas.
Sinon si ça convient à tout le monde, on arrête le match ici et on rentre se coucher hein.
Plus de Wifi entre Beraldo et Barcola...
Vous pensiez que la première période était ennuyeuse ? C'était sans compter sur ce début de deuxième, léthargique à souhait.
Sachez que Vitinha vient de partir s'échauffer. C'est le seul joueur du PSG dans ce cas.
Quelqu'un pour expliquer à Barcola et Dro que le jeu ne s'appelle pas les auto-tamponneuses ?
Et on redémarre par une minute complète de possession pour Metz. Bah dîtes donc.
🔀 Premier buteur de la soirée, Désiré Doué ne reviendra pas sur le pré. C'est Ibrahim Mbaye qui prend le relais.
Sur ce, c'est la pause au Parc des Princes ! Un but d'entrée, un autre juste avant les citrons et entre deux beaucoup de gestion pour des Parisiens bien partis pour récupérer la tête de la Ligue 1. Pour l'heure (et ce n'est malheureusement pas une surprise), Metz n'a pas les armes.
⚽ Bradley Barcola double la mise juste avant la pause ! Une tête à bout portant face au but vide sur corner, après une première parade de Fischer face à Hernandez !
🟨 Carton jaune pour Boubacar Traore. Cette fois c'est Doué qui a taté de la semelle.
Aïe le tête contre tête entre Lucas Hernandez et son homonyme Michal. Il y a bobo pour les deux hommes, qui vont tout de même finir par se relever.
La passe sautée, chute et roulade on l'avait jamais vue celle-là encore.
Trouver des copains dans le bon timing est donc aussi dur que finir face au but pour Barcola après une percée.
On est clairement sur un match entre une équipe qui tient le score sans la moindre envie de forcer entre deux matchs de Ligue des champions et une autre qui n'a pas les moyens de faire plus. Et qui sait très bien qu'au moins elle remue, au moins elle se fait rouer de coups.
La nouvelle spéciale de Barcola : crochet intérieur, frappe dévissée au-delà du second poteau.
Le coup-franc file juste à côté pour Hakimi !
Le rouge est finalement transformé en jaune ! Même ça, c'est sévère.
🟥 Carton rouge pour Jean-Philippe Gbamin, qui commet une faute sur Ramos aux abords de la surface. M. Kherradji va être appelé par la vidéo, il n'y a absolument pas lieu d'expulser le défenseur messin.
Le libéro Safonov ! C'est Donnarumma qui l'aurait fait ça, hein.
Oh le coup totalement gâché par les Parisiens ! Hakimi avait percé pour offrir un quatre contre trois, mais le une-deux avec Lee sans opposition n'a pas fonctionné...
Bonne sortie de Fischer devant Dro ! Tout le Parc espérait déjà voir son nouveau poulain inscrire son premier but dans la capitale !
Au moins, dans le domaine aérien, Zabarnyi fait le job.
Metz commence à faire monter le compteur de fautes. Mais même ça ne fait pas monter l'intensité de ce match...
Geste sacrément satisfaisant pour les yeux que l'ouverture exter' parfaitement dosée dans la course du copain. Merci Désiré.
Il avait trop d'espace et donc trop de temps pour réfléchir là, Barcola.
Petit débat après 10 minutes de jeu : Balerdi s'aligne-t-il mieux que la défense messine ?
Attention Beraldo qui fait le doublé ballon-cheville d'Alpha Touré sur ce tacle...
L'enroulé de Barcola qui ne tourne pas assez ! C'est dévié au départ par Kouao.
Olala Hakimi qui réclame le penalty après une incursion à l'entrée de la surface. Jouez !
Encore une démonstration de pourquoi Metz a la pire défense du championnat... Attention à ne pas sombrer désormais.
⚽ Déjà l'ouverture du score pour le PSG ! Lancé dans le dos de la défense, Désiré Douéne réussit pas parfaitement son piqué, mais ça suffit pour battre Fischer !
Déjà une première cavalcade pour Barcola, des premiers hourras... et une première perte de balle.
C'est parti ! Pas de Vitinha, mais quand même le traditionnel coup de pied en touche pour le PSG.
Une minute de silence est observée en mémoire de Nabatingue Toko, ancienne légende du club de la capitale décédée voilà dix jours.
On rappelle d'ailleurs qu'une partie de la tribune Auteuil est fermée suite aux événements du Classique.
Ambiance très tranquille pour l'instant au Parc des Princes, deux semaines après le vacarme contre l'OM. Heureusement que l'on a quelques animations pour fêter le Nouvel An lunaire pour animer un peu tout ça.
Avec déjà une donnée importante à avoir en tête : avec la défaite de Lens un peu plus tôt contre Monaco, le PSG a l'occasion de récupérer le fauteuil de leader. Un nul lui suffit, même si l'objectif sera bien sûr la victoire.
Bonsoir bonsoir ! Vous aussi vous aimez les grands écarts et les histoires de David qui pète la gueule de Goliath ? C'est tout à fait la configuration nous offre cette affiche du samedi soir entre le PSG et Metz. Alors, suspense ou pas ?
Paris Saint-Germain
Metz
Par Tom Binet, au Parc des Princes