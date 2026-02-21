Pour le président de l’OGC Nice, Ligue 1+ est une « erreur stratégique »

Le discours fleuve de Rivère. Dans l’émission Gym Tonic du quotidien Nice Matin, le président de l’OGC Nice (et ex-candidat aux municipales) Jean-Pierre Rivère a été invité à donner son avis sur la chaîne Ligue 1+. Bien mal en point depuis ces derniers mois, le canal créé par la LFP peine à sortir la tête de l’eau, entre l’attribution des droits de diffusion du prochain Mondial à beIN Sports (qui a également remporté ceux du match le plus important de la fin de saison entre Lens et le Paris Saint-Germain) et le départ fracassant du patron de LFP Media.

🔴⚫ "Ligue 1+ est une erreur stratégique que l'on a faite". "@canal+ était prêt à revenir dans le jeu.". Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, dévoile dans #GymTonic les raisons du choix du collège de Ligue 1 de diffuser les rencontres de Ligue 1 via la chaine Ligue 1+ pic.twitter.com/vk7ePjRc0n — Nice-Matin (@Nice_Matin) February 21, 2026

S’il entend se montrer « solidaire » de Ligue 1+, Rivère estime cependant que la création de la chaîne fut « une erreur stratégique » et, en substance, qu’il aurait fallu se contenter des 400 millions d’euros proposés par Amazon sans chercher de caution supplémentaire ou imposer une clause qui aurait permis de rompre le contrat au bout de deux ans. « Un diffuseur ne peut pas s’en sortir s’il ne dispose pas de cinq ans [de contrat] minimum. Si on avait gardé Amazon, on serait à environ 700 millions aujourd’hui », affirme le président du Gym.

Jean-Pierre Rivère révèle également qu’il avait « engagé des discussions avec Canal+ qui était prêt à revenir dans le jeu ». Problème : Nicolas De Tavernost a finalement poussé pour la solution maison et la création de Ligue 1+ par la LFP pour diffuser le championnat de France. « Aujourd’hui, on voit bien que les résultats ne sont pas là, mais ça se savait d’avance », déplore Rivère qui conclut toutefois qu’il est « temps de se poser les bonnes questions » et que la chaîne « n’est pas condamnée ».

Mais à quoi ressemblera-t-elle la saison prochaine ?

