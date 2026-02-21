Nicolò Tresoldi (Club Bruges) : « L’Italie ne m’a jamais appelé  »

Très en vue pour sa première saison au Club Bruges où il a inscrit 12 buts en 42 matchs dont 3 en Ligue des champions, dont un face à l’Atlético de Madrid en barrage aller de C1, Nicolò Tresoldi (21 ans) attire l’œil des plus grands clubs européens.

Né en Sardaigne, fan de Pippo Inzaghi, fils de l’ancien joueur de Serie A Emanuele Tresoldi, Nicolò joue pourtant aujourd’hui pour l’Allemagne U21. Il a confié, dans un long entretien au supplément hebdomadaire de la Gazzetta dello Sport, n’avoir pourtant jamais reçu le moindre appel de la Fédération italienne de football pour le convoquer. « Pour moi, l’Italie reste l’Italie, mais il y a quelques années, j’ai décidé de jouer pour l’Allemagne : ils m’ont montré la voie, je me suis immédiatement senti aimé, y compris par la fédération. Pour un joueur, c’est important. Je n’ai jamais reçu d’appel de Coverciano (le Clairefontaine italien, NDLR), alors pour l’instant, je continue avec l’Allemagne. » S’il s’attendait au moins à recevoir un coup de fil à la suite de ses performances ? Il faut croire que oui. « Un appel, ne serait-ce que pour faire connaissance, m’aurait fait plaisir. Cela signifie que je dois en faire encore plus. […] Par le passé, j’ai affronté l’Italie avec l’équipe nationale allemande de jeunes et c’était un peu étrange d’entendre les adversaires parler en italien. J’étais un peu désolé de les éliminer, mais c’est le football. » Heureusement que l’Italie n’a absolument aucun problème avec ses attaquants depuis des années !

