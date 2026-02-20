Le PSG versera bien les 61 millions d'euros qu'il doit à Mbappé

61 millions d’euros de bonne nouvelle. Le PSG a indiqué ne pas faire appel de sa condamnation aux prud’hommes dans le conflit qui l’oppose à Kylian Mbappé. Mi-décembre, le club a été condamné à verser 60,9 millions d’euros à son ancien capitaine en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la signature et de travail dissimulé. Mbappé était ensuite parti au clash.

Encore 5,9 millions d’euros à payer

« Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n’a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux, a partagé le club de la capitale dans un communiqué diffusé par l’AFP. Le PSG est désormais résolument tourné vers l’avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective. » Pour le moment, Paris n’a pas versé l’entièreté de la somme qu’il doit au joueur. Il a versé 55 millions de salaires et de primes impayés, mais il lui reste à verser des congés payés et des intérêts de 5,9 millions au joueur du Real.

Se moucher dans ses billets, quel kiff.

Oukidja raconte avoir «pété un câble» devant le comportement de Mbappé