Le but de Ludovic Ajorque contre l'OM en vidéo

Le but de Ludovic Ajorque contre l'OM en vidéo

Beye Out ? On n’en n’est vraiment pas là, mais Habib Beye commence son mandat d’entraîneur marseillais par un scenario défavorable. Son OM est mené (1-0) à Brest au bout de 10 minutes de jeu. La faute à une belle tête de Ludovic Ajorque, passé devant Nayef Aguerd pour tromper Gerónimo Rulli.

Son premier but de la tête de la saison

L’attaquant brestois inscrit son quatrième but de la saison, son premier de la tête, son 64ème en Ligue 1. Le Brestois aurait pu surprendre encore plus l’OM, mais sa frappe est passée à côté (15e). L’OM peut s’inquiéter : Brest a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Ligue 1.

Tonnerre de Brest.

