S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arsenal

Arsenal et Pep Guardiola s’invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

OC
1 Réaction
Arsenal et Pep Guardiola s’invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

Lorsque le football s’invite dans la vie politique anglaise. Comme tous les mercredis, Keir Starmer était présent à la Chambre des communes pour la séance des questions au Premier ministre, comme le veut la constitution britannique.

En plus de répondre aux apostrophes de ses députés, le membre du parti travailliste s’est permis une petite prise de parole sur l’actualité du football anglais. « Laissez-moi féliciter Pep Guardiola pour tous les succès qu’il a accomplis avec Manchester City », a ainsi déclaré le Premier ministre britannique.

Un fan comblé

Au-delà de saluer le travail du technicien espagnol durant ses dix années à Manchester, Keir Starmer a enchaîné en mettant à l’honneur le titre d’Arsenal, son club de cœur. « J’aimerais aussi adresser mes félicitations à Arsenal pour leur titre en Premier League. » Le Premier ministre avait déjà fait part de sa joie sur X mardi soir après l’officialisation du sacre des Gunners. « 22 longues années pour Arsenal. Mais finalement, nous sommes de retour à notre place. Champions ! »

De quoi offrir à Arteta un poste au ministère de la Défense ?

Une première dans la carrière de Pep Guardiola

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
64
52

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.