Arsenal et Pep Guardiola s’invitent à la Chambre des communes du Royaume-Uni

Lorsque le football s’invite dans la vie politique anglaise. Comme tous les mercredis, Keir Starmer était présent à la Chambre des communes pour la séance des questions au Premier ministre, comme le veut la constitution britannique.

En plus de répondre aux apostrophes de ses députés, le membre du parti travailliste s’est permis une petite prise de parole sur l’actualité du football anglais. « Laissez-moi féliciter Pep Guardiola pour tous les succès qu’il a accomplis avec Manchester City », a ainsi déclaré le Premier ministre britannique.

Kier Starmer taking the opportunity to congratulate his beloved Arsenal on becoming Premier League champions! 😅👔 pic.twitter.com/qkhsvcTajj — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 20, 2026

Un fan comblé

Au-delà de saluer le travail du technicien espagnol durant ses dix années à Manchester, Keir Starmer a enchaîné en mettant à l’honneur le titre d’Arsenal, son club de cœur. « J’aimerais aussi adresser mes félicitations à Arsenal pour leur titre en Premier League. » Le Premier ministre avait déjà fait part de sa joie sur X mardi soir après l’officialisation du sacre des Gunners. « 22 longues années pour Arsenal. Mais finalement, nous sommes de retour à notre place. Champions ! »

22 long years for the Arsenal. But finally, we’re back where we belong. Champions! — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 19, 2026

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Une première dans la carrière de Pep Guardiola