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Sondage : Carlo Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar avec le Brésil pour la Coupe du monde ?

SF
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Sondage : Carlo Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar avec le Brésil pour la Coupe du monde ?

Pour la première fois depuis octobre 2023, Neymar est de retour avec le Brésil. Carlo Ancelotti a convoqué le joueur de 33 ans, sous les acclamations et en prenant un risque avec une idole sujette aux pépins physiques à répétition. Le technicien italien a-t-il pris la bonne décision, en vue de la Coupe du monde ?

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
64
1
Le Brésil avec Neymar (et Endrick) à la Coupe du monde !

SF

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