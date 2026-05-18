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Sondage : Carlo Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar avec le Brésil pour la Coupe du monde ?
SF
Pour la première fois depuis octobre 2023, Neymar est de retour avec le Brésil. Carlo Ancelotti a convoqué le joueur de 33 ans, sous les acclamations et en prenant un risque avec une idole sujette aux pépins physiques à répétition. Le technicien italien a-t-il pris la bonne décision, en vue de la Coupe du monde ?
C'est une putain de bonne question !
Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?
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SF