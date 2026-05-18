Mondial 2026

Brésil

Sondage : Carlo Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar avec le Brésil pour la Coupe du monde ?

SF le Lundi 18 Mai à 23:30 1 Réaction

Pour la première fois depuis octobre 2023, Neymar est de retour avec le Brésil. Carlo Ancelotti a convoqué le joueur de 33 ans, sous les acclamations et en prenant un risque avec une idole sujette aux pépins physiques à répétition. Le technicien italien a-t-il pris la bonne décision, en vue de la Coupe du monde ?