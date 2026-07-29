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La grande annonce de Neymar

LB
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La grande annonce de Neymar

La fin d’une ère. Après l’interview de Lucas Moura à Esporte Record où il espérait revoir Neymar reporter le maillot de la sélection brésilienne à l’avenir, notamment lors du Mondial 2030, le joueur de Santos lui a répondu en donnant une réponse claire sur son avenir avec la Seleção à l’issue de la rencontre de Copa Sudamericana face à Universidad Central (4-2).

Une histoire sur le point de s’achever

« Je remercie Lucas Moura, mais ça n’arrivera pas », a indiqué l’ancien joueur du PSG. Selon les propos rapportés par UOL Esporte, le numéro 10 de Santos estime avoir tout donné pour la tunique auriverde mais que son temps était passé : « Je pense que mon heure de gloire en équipe nationale brésilienne est déjà passée. J’y ai écrit une page d’Histoire et j’en suis très heureux. J’y ai vécu beaucoup de choses. J’y ai donné tout mon cœur et toute ma vie, je me suis toujours battu pour le maillot jaune, mais je crois que je n’en ai plus envie. » Neymar n’a toutefois pas encore annoncé officiellement sa retraite internationale, mais son penalty inscrit face à la Norvège lors de l’élimination en 8e de finale (1-2) sonne comme le chant du cygne.

Affaire à suivre.

Depay bien parti pour rempiler au Brésil

LB

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