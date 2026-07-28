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Le fils d'une ancienne gloire de Metz signe pro au club

TM
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Le fils d'une ancienne gloire de Metz signe pro au club

Dans les pas du paternel. En l’espace de quelques mois, dix jeunes du centre de formation du FC Metz ont signé professionnel. Le dernier en date n’est pas n’importe qui puisqu’il est le fils de Rigobert Song, qui a évolué en Moselle durant quatre saisons (1994-1998). Son nom ? Bryan, et comme son père, recordman de sélection avec le Cameroun, il évolue au poste de défenseur central.

Ce mardi, le fils de Rigobert, qui avait remporté la Coupe de la Ligue en 1996 et été vice-champion de France avec les Grenats, a paraphé un contrat de trois ans.

Formé au Paris FC

Devenu international U23 avec les Lions indomptables, Bryan Song avait débuté sa formation dans la région parisienne, en passant notamment deux ans en préformation au Paris FC. Il avait ensuite rejoint le FC Metz à l’intersaison 2023 avant d’intégrer le groupe professionnel cet été.

La relève est assurée.

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TM

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