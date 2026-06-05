Le FC Metz tient son nouveau coach

À force de faire l’ascenseur chaque saison, c’est plutôt un commercial de chez Otis qu’il fallait recruter. Mais bon, laissons la chance au produit. Le FC Metz a annoncé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Luc Holtz. Le Luxembourgeois de 56 ans s’est engagé pour deux saisons en Moselle. Il succède donc à Benoît Tavenot qui a terminé sa pige sans remporter la moindr victoire en Ligue 1.

La quatrième sera la bonne

Il fallait bien que ça se fasse un jour. La piste Luc Holtz n’est pas une illumination de la veille ou un coup de tête, mais bien une idée réfléchie de longue date. Le technicien luxembourgeois était déjà dans les petits papiers messins en 2017 pour remplacer Philippe Hinschberger, d’après Ici Lorraine. De même pour prendre la place laissée chaude par Lazlo Bölöni sept ans après.

Et même cette saison, les dirigeants mosellans voulaient encore l’attirer pour l’après Le Mignan, mais sous contrat avec le Waldorf Mannheim, en D3 allemande, l’ancien sélectionneur du Luxembourg n’a pas pu se libérer de son contrat. À force de ténacité, la quatrième tentative est donc la bonne et il aura pour objectif de remonter les Grenats dans l’élite.

Truc fou par rapport à son prédécesseur : il a gagné des matchs les 12 derniers mois.

Metz officialise un départ