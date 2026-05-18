Metz officialise un départ

DG pas gégé. La saison enfin terminée, Metz commence sa restructuration. Avant de savoir qui sera sur le banc des Grenats et quels joueurs seront sur la pelouse en août en Ligue 2, le club grenat a annoncé le départ d’Hélène Schrub. Elle était directrice générale des Mosellans depuis 2016, après avoir un peu tout connu au FC Metz : la Ligue 2, surtout, la Ligue 1, un peu, mais surtout des postes à la communication et au secrétariat général du club. Elle était arrivée dans l’Est en tant que stagiaire après ses études.

Membre du comex

Cette saison, elle a été régulièrement prise pour cible par des supporters lui reprochant l’absence de projet sportif dans le club dirigé par Bernard Serin. Seule femme à occuper ce rôle parmi les 18 clubs de l’élite, Hélène Schrub est par ailleurs membre du comité exécutif de la FFF, s’occupant surtout des questions des enjeux sociétaux du foot français. Le nom de son successeur n’a pas été communiqué.

Il ou elle aura du boulot.

Nice de retour en 1997 ?