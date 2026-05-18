Olivier Giroud sera bien à la Coupe du monde !

Le choix de l’Angleterre plutôt que la France. Olivier Giroud a été approché par M6 pour faire partie des consultants de la chaîne durant la Coupe du monde 2026. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 buts) occupera bien cette fonction… mais sur les antennes de la BBC, le célèbre média britannique.

Un casting XXL

L’actuel attaquant de Lille de 39 ans rejoint une équipe de 33 experts, parmi lesquels figurent d’anciens internationaux anglais comme Wayne Rooney, Theo Walcott et Alan Shearer, mais aussi Gaël Clichy, l’ancien défenseur français passé par Arsenal et Manchester City. Ils seront également accompagnés par l’Espagnol César Azpilicueta, l’ancien capitaine de Chelsea, ou encore Benni McCarthy, l’ex-attaquant sud-africain de Blackburn et de West Ham.

La BBC retransmettra 54 des 104 matchs du Mondial 2026 en direct à la télévision, tandis que la FIFA n’a toujours pas trouvé le moindre diffuseur pour la Chine et l’Inde.

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