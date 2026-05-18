José Mourinho de retour au Real Madrid, c'est imminent

C’était dans les tuyaux, c’est désormais (presque) officiel. Selon Fabrizio Romano, José Mourinho sera bien l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Un contrat de deux ans attendrait « The Special One », qui quitte Benfica après une saison invaincue en championnat, mais une 3e place au classement de Liga Portugal et sans qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Interrogé sur le sujet ce dimanche en conférence de presse, Mourinho avait fait du Mourinho en indiquant qu’« il y avait 99 % de chances que je reste à Benfica ».

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍 All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents. Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game. The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Retour à la Casa Blanca

Bon, Mourinho n’avait pas pour autant caché des discussions avec le club de la capitale espagnole : « Aucun de nous n’est idiot, et il y a des discussions entre Jorge Mendes, le président et la direction du club. » Des discussions qui seraient sur le point de valider le retour du Special One sur le banc madrilène. Un banc que l’entraîneur de 63 ans a déjà connu entre 2010 et 2013. Il y avait remporté une Liga, une Coupe d’Espagne et une Supercoupe d’Espagne en trois saisons.

Un vestiaire volcanique avec un entraîneur explosif ? La presse peut jubiler.

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