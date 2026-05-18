OM-Rennes, un match record dans les cinq grands championnats

Une petite stat pour le livre des records. L’Olympique de Marseille a battu le Stade rennais (3-1), devant son public, pour son dernier match de la saison en Ligue 1, ce dimanche.

Une pluie de tirs pour 4 buts

À défaut de gagner des titres, les deux clubs ont clôturé la saison en s’offrant un record : celui du plus grand nombre de tirs tentés sur un match. Les Marseillais et les Rennais se sont tous les deux essayés devant le but à 27 reprises durant la partie, soit 54 tentatives au total, pour 17 cadrées et 4 buts. Jamais une rencontre des cinq grands championnats européens n’avait connu autant de prises d’initiatives au cours des vingt dernières années, d’après Opta.

54 - 54 tirs ont été tentés entre Marseille (27) et Rennes (27) ce soir, un record lors d’un match des cinq grands championnats européens sur les 20 dernières années. Feu.#OMSRFC pic.twitter.com/pdazKAMtyB — OptaJean (@OptaJean) May 17, 2026

Sauf que le RC Lens est en passe de montrer comment combiner records et titres.

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