- Ligue 1
- J27
- OM-LOSC
En direct : Marseille-Lille (0-0)
🟨 Carton jaune pour Nathan Ngoy
Sinon, c'est joué en retrait pour une frappe écrasée de Greenwood.
Je crois que le Lillois n'aimait pas les contours du Brésilien, il les a donc refait.
Premier ballon, et premier bobo pour Paixao. La faute à ce crampon en pleine bouille envoyée par Ngoy. Histoire de se mettre dans le match !
C'EST PARTI MON KIKI !
Il y a quand même une belle occasion de mettre le podium à l'abri pour les Marseillais, avec la nouvelle cagade lyonnaise. S'ils se foirent, on aura une course à l'Europe dantesque pour cette fin de saison. Et ça ne serait pas pour nous déplaire !
Sans transition, place au sport. Alors, l'élimination précoce et humiliante à venir l'année prochaine en Ligue des Champions, ce sera plutôt pour l'OM ou pour le LOSC ? On en saura un peu plus dans deux heures, mais balancez quand-même vos petits pronos. Puis ceux pour la mairie aussi, tant qu'à faire !
Oui, parce qu'un autre match assez décisif se joue en même temps à Marseille, si vous ne saviez pas...
Salut les (é)lecteurs ! Comment il se passe, votre dimanche ? On se dore la pillule devant un petit marathon de matchs décisifs dans la course à l'Europe ? Vous avez bien raison. En tout cas, bienvenu à tous, sauf à ceux qui ont mis dans l'urne le bulletin d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS !
🟨 Carton jaune pour Nathan Ngoy
Olympique de Marseille
Lille OSC
Par Baptiste Brenot