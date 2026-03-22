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En direct : Marseille-Lille (0-0)

Par Baptiste Brenot
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En cours (5e)

Nathan-Ngoy

🟨 Carton jaune pour Nathan Ngoy

Sinon, c'est joué en retrait pour une frappe écrasée de Greenwood.

Je crois que le Lillois n'aimait pas les contours du Brésilien, il les a donc refait.

Premier ballon, et premier bobo pour Paixao. La faute à ce crampon en pleine bouille envoyée par Ngoy. Histoire de se mettre dans le match !

C'EST PARTI MON KIKI !

Il y a quand même une belle occasion de mettre le podium à l'abri pour les Marseillais, avec la nouvelle cagade lyonnaise. S'ils se foirent, on aura une course à l'Europe dantesque pour cette fin de saison. Et ça ne serait pas pour nous déplaire !

Et voici les onze hommes de Bruno Genesio pour revenir à hauteur des places qualificatives de la LDC. Sacrée mission !

 

La compo marseillaise, sans trop de surprise, avec Balerdi plutôt que Pavard dans l'axe. Une question pour Ousmane : c'est lequel, le plus nul ?

 

 

 

 

Sans transition, place au sport. Alors, l'élimination précoce et humiliante à venir l'année prochaine en Ligue des Champions, ce sera plutôt pour l'OM ou pour le LOSC ? On en saura un peu plus dans deux heures, mais balancez quand-même vos petits pronos. Puis ceux pour la mairie aussi, tant qu'à faire !

 

Oui, parce qu'un autre match assez décisif se joue en même temps à Marseille, si vous ne saviez pas...

 

Salut les (é)lecteurs ! Comment il se passe, votre dimanche ? On se dore la pillule devant un petit marathon de matchs décisifs dans la course à l'Europe ? Vous avez bien raison. En tout cas, bienvenu à tous, sauf à ceux qui ont mis dans l'urne le bulletin d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS !

Nathan-Ngoy

🟨 Carton jaune pour Nathan Ngoy

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Par Baptiste Brenot

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