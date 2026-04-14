Reims dénonce l’intrusion de supporters dans ses locaux

La goutte de trop. Dans un communiqué publié ce mardi, le Stade de Reims dénonce l’intrusion d’individus cagoulés dans son centre d’entraînement dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite du match nul contre Laval en Ligue 2 (2-2).

« Depuis plusieurs mois, malgré la volonté de dialogue du club, nous assistons à une escalade des comportements violents et inappropriés, raconte le club. Après le match contre Laval, la ligne rouge a été franchie. Des individus, pour certains cagoulés et munis d’armes par destination, se sont introduits dans le centre de vie Raymond Kopa pour y attendre les joueurs. L’arrivée des forces de l’ordre a été nécessaire pour éviter que la situation ne soit hors de contrôle. »

Communiqué du Stade de Reims ⤵️ 🔗https://t.co/UdkElh7YSB pic.twitter.com/VbkLS7nQ1A — Stade de Reims (@StadeDeReims) April 14, 2026

Des procédures judiciaires à venir

Le club rémois ne compte pas en rester là : « Le club va engager des procédures judiciaires pour que de tels événements ne puissent se reproduire. Nous refusons de les minimiser et de courir le risque qu’un drame arrive. Nous voulons protéger nos salariés, nos joueurs, notre maison de football. »

Des policiers ont été blessés par des tirs de mortier lors de la première confrontation entre les deux équipes aux abords du stade Auguste-Delaune. « Force est de constater que l’appel au calme lancé en décembre 2025, à la suite des graves blessures sur un policier, n’a pas été entendu. Le club continuera d’être intransigeant face à toute forme de violence et réitère son appel au calme », souligne le Stade de Reims.

Les grosses colères se répètent, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Pluie de nuls en Ligue 2