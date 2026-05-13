Séville signe une remontada à Villarreal et peut rêver d'Europe

Villarreal 2-3 Séville FC

Buts : Gerard (13e) et Mikautadze (20e) pour le Sous-Marin jaune // Oso (36e), Salas (45e+2) et Adams (72e) pour les Sevillistas

À la lutte pour la relégation en Liga, Séville peut désormais rêver… d’Europe ! Ce mercredi, les hommes de Luis García ont signé une remontada précieuse à Villarreal (2-3) qui leur permet de s’éloigner de la zone rouge. Avec 43 points au compteur (contre 39 pour Gérone, dix-huitième et première équipe non-relégable), Séville remonte à la dixième place du classement. Les Andalous, à qui il reste eux matchs de championnat à disputer, ne comptent que deux unités de retard sur Getafe, septième et virtuellement qualifié pour les tours éliminatoires de la Conference League.

Akor Adams trouve la lucarne

Villarreal – qui n’avait perdu que deux fois à domicile en Liga cette saison, contre le Barça et le Real Madrid – s’était pourtant mis dans les meilleures conditions en plantant deux buts en vingt minutes, via une frappe dans la surface de Gerard (1-0, 13e) et une reprise à bout portant de Georges Mikautadze (2-0, 20e). Sauf que la réaction des visiteurs ne se fait pas attendre : Oso plante un superbe but en solo (2-1, 36e), avant que Kike Salas ne claque un pétard dans la surface juste avant la pause pour égaliser (2-2, 45e+2). L’ancien Montpelliérain Akor Adams se chargera de parapher la remontada des siens en seconde période d’une frappe dans la lucarne d’Arnau Tenas (2-3, 72e).

Une belle soirée de merde pour Villarreal, qui compte toutefois toujours trois unités d’avance (69 pts) sur l’Atlético de Madrid (66 pts) à deux journées de la fin et qui a donc toujours son sort entre les mains pour terminer troisième.

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