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« Autiste léger et con  » : les notes de Raymond Domenech sur Yoann Gourcuff

TC
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«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Autiste léger et con  » : les notes de Raymond Domenech sur Yoann Gourcuff

Les mauvaises feuilles du carnet de notes de Raymond Domenech. Le documentaire diffusé par Netflix sur l’affaire Knysna n’aura pas révélé beaucoup d’exclusivités, mais il aura au moins eu le mérite de dévoiler une partie du journal intime de Raymond Domenech lors de la Coupe du monde 2010.

Le dîner de cons selon Raymond

« Gourcuff, mais qu’il est con. Autiste léger d’abord et con ensuite », peut-on lire à propos de l’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, Yoann Gourcuff. Une manière agréable et distinguée de parler de l’un de ses joueurs.

D’autres en prennent aussi pour leur grade : « Gallas fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas ça longtemps… Anelka qui est passé sans me regarder. Ce gros con… ». Pas beaucoup d’innovation dans le vocabulaire utilisé par Domenech pour qualifier ses protégés…Des cons, toujours des cons !

« Qu’est-ce que vous faites mercredi prochain ? – Mercredi prochain… Rien ! – Parfait ! »

Mbappé face au Rassemblement national : votez Kylian

TC

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