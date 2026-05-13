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On connaît les stades qui accueilleront les Bleues

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On connaît les stades qui accueilleront les Bleues

On prend les mêmes et on recommence. La Fédération française de football a annoncé les cinq villes qui accueilleront l’équipe de France féminine lors de la saison 2026-2027.

Du classique

Les cinq enceintes retenues par la FFF sont donc le stade Francis-Le Basser à Laval où les Bleues avaient évolué pour la dernière fois lors du Tournoi de France 2023, le stade Marcel-Picot à Nancy qui a accueilli la 5e journée de Ligue des nations la saison dernière, le Roazhon Park à Rennes, le Stade Auguste-Bonal à Sochaux et le stade du Hainaut à Valenciennes, théâtre de la dernière finale de la Coupe de France féminine.

Alors que les Bleues ne sont pas encore assurées d’être qualifiées pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera au Brésil en 2027, le planning n’est donc pas encore définitif. Les trêves internationales se dérouleront en octobre, novembre et décembre où les protégées de Laurent Bonadei disputeront un barrage qualificatif pour le Mondial ou un match amical. En 2027, les Bleues joueront la nouvelle édition de la Ligue des nations et disputeront trois rencontres à domicile entre février et juin.

De quoi battre de nouveaux records d’affluence ?

Statu quo pour les Bleues au ranking FIFA

LB

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