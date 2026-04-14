Battues aux Pays-Bas, les Bleues perdent la tête

Pays-Bas 2-1 France

Buts : Van Asten (11e), Brugts (68e) // Baltimore (54e)

Copacabana est encore loin. Battue par les Pays-Bas à Breda mardi soir (2-1), l’équipe de France féminine a perdu la première place de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2027. Les Bleues ont été rapidement piégées, sur un coup de pied arrêté, par Renee van Asten (1-0, 11e). Sandy Baltimore a ensuite remis les compteurs à zéro en frappant fort, dans un angle fermé, avec la complicité de la gardienne Daphne van Domselaar, pas nette sur le coup (1-1, 54e).

#PBSFRA | 🇫🇷 Grâce à une grosse erreur de la gardienne néerlandaise, Sandy Baltimore égalise pour les Bleues. 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/2JqCQEBdFs — francetvsport (@francetvsport) April 14, 2026

Alors que les Bleues poussaient, et que Van Domselaar venait d’enchaîner plusieurs parades, Esmee Brugts a finalement porté l’estocade en filant en profondeur et en croisant son tir pied droit (2-1, 68e). Les Bleues perdent donc la première place, au profit de leur bourreau du soir, mais tout n’est pas perdu : elles pourront prendre leur revanche dès samedi soir, à Auxerre.

Un peu plus d’efficacité, et ça devrait aller.

Les Bleues collent une manita aux Pays-Bas