S’abonner au mag
  • Mondial 2027 (F)
  • Qualifs
  • Pays-Bas-France (2-1)

Battues aux Pays-Bas, les Bleues perdent la première place de leur groupe

QB
1 Réaction
Battues aux Pays-Bas, les Bleues perdent la tête

Pays-Bas 2-1 France

Buts : Van Asten (11e), Brugts (68e) // Baltimore (54e)

Copacabana est encore loin. Battue par les Pays-Bas à Breda mardi soir (2-1), l’équipe de France féminine a perdu la première place de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2027. Les Bleues ont été rapidement piégées, sur un coup de pied arrêté, par Renee van Asten (1-0, 11e). Sandy Baltimore a ensuite remis les compteurs à zéro en frappant fort, dans un angle fermé, avec la complicité de la gardienne Daphne van Domselaar, pas nette sur le coup (1-1, 54e).

Alors que les Bleues poussaient, et que Van Domselaar venait d’enchaîner plusieurs parades, Esmee Brugts a finalement porté l’estocade en filant en profondeur et en croisant son tir pied droit (2-1, 68e). Les Bleues perdent donc la première place, au profit de leur bourreau du soir, mais tout n’est pas perdu : elles pourront prendre leur revanche dès samedi soir, à Auxerre.

Un peu plus d’efficacité, et ça devrait aller.

Les Bleues collent une manita aux Pays-Bas

QB

À lire aussi
25
Revivez Pays-Bas-France (2-5)
  • Euro 2025
  • Gr. F
  • Pays-Bas-France (2-5)
Revivez Pays-Bas-France (2-5)

Revivez Pays-Bas-France (2-5)

Revivez Pays-Bas-France (2-5)
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.