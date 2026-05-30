S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal

Les mots de Luis Enrique avant la finale

MBC
Réactions
Les mots de Luis Enrique avant la finale

Luis est dans la place. Juste avant de dévoiler sa composition d’équipe à la planète football pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique est passé chez Canal +. L’entraîneur du PSG assure que « ses joueurs sont prêts pour n’importe quel scénario.»

Le technicien espagnol est aussi revenu sur son discours d’avant match. « C’était très facile de motiver les joueurs parce qu’ils n’ont pas besoin de motivation. Ce qu’on a valorisé un petit peu, c’est le nombre de finale qu’on a joué ces trois dernières années.» Et de conclure : « On est confiant et on a envie de jouer cette finale. »

Le peuple, lui, a envie de la regarder.

Le cortège des Parisiens est arrivé à la Puskás Arena

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.