Que se passe-t-il avec Pedri ?

Le groupe vit-il vraiment bien ? Titulaire lors des cinq premiers matchs de l’Espagne dans cette Coupe du monde sur le continent américain, Pedri a eu la mauvaise surprise de débuter le quart de finale face à la Belgique (2-1) sur le banc.

Le Barcelonais a été remplacé numériquement par Fabián Ruiz, qui s’est illustré pendant la rencontre en inscrivant le premier but de la Roja. Pedri, quant à lui, est entré en jeu à la 55e minute et n’a pas franchement convaincu.

Unai Simón à la rescousse

« Il a bien accepté le fait d’être sur le banc, a expliqué Unai Simón, portier de l’Athletic Bilbao au micro de la Cope. On veut tous jouer. Fabian est, lui aussi, un immense talent. Il a remporté deux Ligues des champions d’affilée. Finalement, il n’y a pas de place pour tout le monde. » Le gardien espagnol a ensuite comparé cette situation à celle que vivent les autres portiers de la Roja : « Comment David (Raya) et Joan (Garcia) doivent-ils se sentir, sachant qu’ils sont des gardiens de classe mondiale ? Tout le monde veut jouer, mais tout le monde veut gagner la Coupe du monde. Quand vient votre tour d’assumer ce rôle, vous le faites. »

Selon le portier ibérique, les rumeurs autour d’un possible malaise de Pedri émergent surtout parce qu’il n’y a rien d’autre à dire sur la sélection : « À l’extérieur, on y accorde beaucoup d’importance, car sinon, de quoi parler ? À l’intérieur, non, nous sommes un groupe de 26 joueurs et nous voulons tous jouer. »

Belle tentative de camouflage.

Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne