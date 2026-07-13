Kane commente le gossip du moment en Angleterre

Une passe d’armes pour animer tout le Royaume, un capitaine pour tous les calmer. Il a suffi de quelques petites sorties taquines et un poil échaudées de Thomas Tuchel et Jude Bellingham pour que l’Angleterre ne s’inquiète, ou ne se réjouisse, les avis divergent, des relations entre le sélectionneur et le game changer du moment pour les Three Lions.

Kane siffle la fin de la récré

Déjà invité à s’exprimer sur le sujet après la rencontre, Harry Kane n’a pas esquivé la question cette fois-ci non plus, mais n’a pas souhaité rajouter de l’huile sur le feu, penchant même vers son coach : « Lorsque Thomas Tuchel nous voit à l’entraînement, qu’il constate notre cohésion et ce dont nous sommes capables, surtout avec les joueurs que nous avons, notre façon d’attaquer, nos duels en un contre un et notre technique, il a simplement envie de voir cette version de nous-mêmes. »

Malin de la part de Kane, qui a tout intérêt à défendre les idées de son coach publiquement, et à la jouer plus pragmatique avec Bellingham dans l’intimité du vestiaire. « Il sait pertinemment que ce n’est pas si simple. […] Il essaie de tirer le meilleur de nous, et nous savons nous-mêmes que nous pouvons atteindre un niveau supérieur, a continué le capitaine anglais. Nous ne l’avons pas encore vu, même si nous en avons eu quelques aperçus. […] Le plus positif, c’est que nous sommes en demi-finales tout en sentant que nous pouvons encore progresser. Mais je ne pense pas qu’il faille s’en inquiéter outre mesure. Nous montrons beaucoup de bonnes choses. »

Alors qu’on les a vus bras dessus, bras dessous, pour célébrer la qualification dans le dernier carré, on se doute tout de même que la relation est au beau fixe entre les deux stars et que cette sortie ne devrait rien y changer.

Circulez y a rien à voir.

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