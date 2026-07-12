La réponse acerbe de Bellingham à Tuchel

Le groupe vit bien. Alors que Thomas Tuchel a critiqué la performance de l’Angleterre à l’issue de la rencontre, Jude Bellingham a répondu à son sélectionneur en zone mixte.

Un avis non partagé par Bellingham

« Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd’hui. Le résultat est fantastique. Être en demi-finales, c’est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation », a déclaré Tuchel au micro de la FIFA au coup de sifflet final. Présent en zone mixte, Bellingham a été interrogé sur les propos de son sélectionneur.

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Auteur d’un doublé et homme du match, le joueur du Real Madrid s’est montré particulièrement agacé par les critiques de son sélectionneur : « Ouais, bon, peu importe. Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est de jouer dans ces conditions face à Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth, c’est difficile sur le terrain, c’est un match éprouvant. Tous les joueurs ont livré un match éprouvant. Mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs sur la pelouse qui ont livré un superbe match. » Les Three Lions ont assuré l’essentiel puisqu’ils retrouvent le dernier carré d’un Mondial pour la première fois depuis 2018 et joueront l’Argentine mercredi.

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