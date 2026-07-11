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Le coup tactique de Tuchel pour affronter la Norvège

TM
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Le coup tactique de Tuchel pour affronter la Norvège

Le coup tactique. La composition de l’Angleterre vient de sortir et le moins que l’on puisse dire, c’est que Thomas Tuchel a effectué des changements par rapport au 8ᵉ de finale face au Mexique (2-3). Suite à la suspension de Jarell Quansah, l’ancien entraîneur du PSG a choisi de décaler Ezri Konsa, jusqu’alors utilisé en central, en latéral droit.

Cela permet à John Stones d’intégrer la charnière centrale anglaise au côté de Marc Guéhi. Par conséquent, trois défenseurs de Manchester City, le club où évolue Erling Haaland, la menace adverse principale, sont alignés d’entrée. Sinon, Noni Madueke retrouve le onze et prend la place de Bukayo Saka sur l’aile droite.

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Un changement pour les Norvégiens

Du côté de la Norvège, il n’y a qu’un seul changement dans la composition par rapport au succès face au Brésil (1-2) en 8ᵉ de finale. Andreas Schjelderup, qui avait délivré deux passes décisives face à la Seleçao, a été préféré à Antonio Nusa sur l’aile gauche.

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Kane a visiblement terminé son 18 trous.

On a trouvé un Écossais supporter de la Norvège face à l’Angleterre

TM

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