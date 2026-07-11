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Présent au Mondial, un joueur de l’Afrique du Sud est décédé

MBC
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Présent au Mondial, un joueur de l’Afrique du Sud est décédé

L’Afrique du Sud est en deuil. De retour au pays après la Coupe du monde disputée avec les Bafana BafanaJayden Adams est décédé ce samedi 11 juillet. Cette triste nouvelle a été partagée par le média sud-africain eNCA. Les circonstances de la mort du milieu de terrain des Mamelodi Sundowns n’ont pas encore été rendues publiques.

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« C’est encore très douloureux »

Dans les colonnes du média Soccer Laduma, le « mentor » de Jayden Adams, Brendine Johnson, a confirmé la disparition de son protégé : « Oui, je peux vous certifier son décès. Personne ne s’y attendait. Pour l’instant, c’est encore très douloureux. La famille ne souhaite pas être contactée pour le moment, elle ne serait pas en mesure de répondre. Ce décès a bouleversé tout le monde, surtout après ce retour de la Coupe du monde. » La fédération sud-africaine de football n’a pas encore communiqué autour du décès de son joueur. Jayden Adams avait 25 ans.

Pensées à la sélection sud-africaine, sa famille et ses amis.

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MBC

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